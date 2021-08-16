В Харькове на взятке в $15 тыс. разоблачили декана вуза – Офис генпрокурора

По данным следствия, декан требовал деньги у гражданина за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

“При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: $7,5 тыс. предоставить в кратчайшие сроки перед поступлением, а остальное – перед защитой диссертации”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

29 июля декан получил первую часть взятки – $3,5 тыс. Во время получения 16 августа еще $4 тыс. его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК.

По информации Police Control Ukraine, речь идет о декане Харьковского национального университета внутренних дел, полковнике полиции Александре Музычуке.

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