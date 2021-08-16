 

Минск заявил о готовности оперативно перенаправить экспорт удобрений в российские порты

16.08.2021, 13:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелоруссия готова отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

«У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов», – передает его слова «БелТА».

«Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны». По его словам, в связи с этим белорусские власти будут «очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений», – подчеркнул Авраменко.

Напомним, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис Литвы заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.

При этом Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике.

Прекращение транзита белорусских калийных удобрений, которые в Клайпедский государственный морской порт доставляет госкомпания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»), приведет к потере компанией 60 млн евро на содержание инфраструктуры железных дорог. Средства на эти нужды придется компенсировать из госбюджета, заявил глава компании Мантас Бартушка.



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