Компания Toyota может отказаться от выпуска GT Super Sport

Японский автогигант Toyota в дальнейшем может отказаться от производства спецверсии GT Super Sport.

В частности, пользователи активно обсуждают недавнюю аварию с участием гиперкара, из-за чего и может быть принято соответствующее решение. Модель GT Super Sport может покинуть конвейер, несмотря на последний этап разработчики. В ходе проводимых дорожных испытаний автомобиль утратил управление и загорелся.

Ввиду таких последствий эксперты констатируют серьезные сомнения о дальнейшей судьбе транспортного средства. Кроме того, гибридный гиперкар предполагалось выпустить в дорожной и гоночной версии. Модель имеет гибридную силовую установку с мощностью около 1000 л.с. Стоимость автомобиля пока не озвучена.