В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в регионах

В сентябре в ряде регионов РФ ожидаются периоды похолодания, хотя практически на всей территории страны температура воздуха будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Похолодание в сентябре ожидается только в северных регионах Сибири – на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказала эксперт «Российской газете».

Дожди в сентябре пройдут в Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области. Дождливым сентябрь будет и в Калининградской области.

Мало осадков прогнозируется в Поволжье –от Казани до Волгограда. Также не дождливым первый месяц осени будет в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области.

На курортах РФ долго продлится «бархатный сезон», там температура воздуха составит 23-28 тепла. На Урале днем в среднем 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири. На Дальнем Востоке – минимум осадков и температура воздуха – от 14 до 19 градусов.

Заморозки в сентябре прогнозируются в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области.