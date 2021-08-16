 

В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в регионах

16.08.2021, 6:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ сентябре в ряде регионов РФ ожидаются периоды похолодания, хотя практически на всей территории страны температура воздуха будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Похолодание в сентябре ожидается только в северных регионах Сибири – на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказала эксперт «Российской газете».

Дожди в сентябре пройдут в Мурманской области, на севере Карелии и на севере Архангельской области. Дождливым сентябрь будет и в Калининградской области.

Мало осадков прогнозируется в Поволжье –от Казани до Волгограда. Также не дождливым первый месяц осени будет в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на юге Тюменской области, на юге Омской области, крайнем юго-западе Новосибирской области, в предгорьях Алтая, центральных и южных районах Красноярского края, на западе Иркутской области.

На курортах РФ долго продлится «бархатный сезон», там температура воздуха составит 23-28 тепла. На Урале днем в среднем 13-18 тепла. Около 15 градусов прогнозируется на юге Западной Сибири. На Дальнем Востоке – минимум осадков и температура воздуха – от 14 до 19 градусов.

Заморозки в сентябре прогнозируются в сентябре характерны для Чукотки и Магаданской области.



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