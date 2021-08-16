 

США эвакуировали из Афганистана несколько сотен американцев

16.08.2021, 6:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты эвакуировали из Афганистана несколько сотен американцев, в том числе дипломатических служащих и обычных граждан, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«К настоящему моменту были эвакуированы несколько сотен гражданских, включая служащих и рядовых граждан США», – приводит слова Кирби ТАСС.

«Мы продолжаем наращивать потенциал для ускорения оформления [документов для эвакуации] находящихся под угрозой гражданских [лиц] из числа афганцев», – сказал Кирби, поблагодарив власти Канады за готовность принять 20 тыс. беженцев из Афганистана.

«Мы продолжаем следить за ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане. Мы по-прежнему сосредоточены на поставленной перед нами миссии: на содействии безопасному выводу гражданского персонала из посольства США и из страны, а также на защите операций в аэропорту [Кабула] для поддержки этого вывода и других эвакуационных рейсов», – сообщил пресс-секретарь Пентагона.

В свою очередь военные источники телекомпании CNN сообщили, что Соединенные Штаты в воскресенье вывезли из Афганистана около 500 сотрудников американского посольства. При этом, по данным телеканала, все дипломаты США эвакуированы из американского посольства в Афганистане в аэропорт Кабула, в посольстве США осталась только «небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности, они также скоро уедут».

В свою очередь представитель Пентагона сообщил, что эвакуации из Афганистана ожидают еще около 4 тыс. человек. В число упомянутых 4 тыс. человек, по словам военных источников телеканала, входят как граждане США, так и афганцы, работавшие в американском посольстве. В то же время в этот список не включили членов семей афганских работников. План американских властей касательно этой группы лиц остается неясным.

По словам источника в НАТО, все регулярные авиарейсы из Кабула отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, установили контроль над городом, вошли в президентский дворец и подняли свой флаг над столицей Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов в Афганистане всему миру.



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