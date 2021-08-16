 

Путин выразил соболезнования президенту Ливана в связи со взрывом в Аккаре

16.08.2021, 5:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с гибелью людей при взрыве топливного хранилища в Аккаре.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

При взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана погибли по меньшей мере 22 человека, 79 пострадали. По данным СМИ, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута, после взрыва начался пожар, который удалось потушить спасателям.



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