Американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги США

Покидающие посольство Соединенных Штатов в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги, сообщило ежедневное издание Пентагона Stars and Stripes, предназначенное для зарубежных контингентов ВС США.

По имеющимся у издания данным, перед эвакуацией из здания посольства США в Кабуле дипломатический персонал обязали сжечь американские флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. В результате, как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники посольства сжигали флаги, а также «все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность». Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, желая «спасти хоть что-то», передает ТАСС.

При этом, по имеющимся у издания данным, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в посольстве часть своих вещей.

Накануне всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле вертолетами и доставили в аэропорт столицы Афганистана, который позже якобы подвергся обстрелу. Эвакуация сотрудников посольства началась еще в воскресенье утром.

В воскресенье талибы вошли в Кабул, подняли свои флаги над столицей Афганистана, установили контроль над местным университетом, после чего вошли в президентский дворец. Служащим ВС Афганистана разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Позже талибы объявили о взятии под контроль всего Кабула.

В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Ранее президент США Джо Байден призывал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В свою очередь 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.