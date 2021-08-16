 

Бежавший из страны президент Афганистана прибыл в Узбекистан – СМИ

16.08.2021, 0:30, Новости дня
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Собеседник издания рассказал, что самолет с Гани, его женой Рулой и двумя близкими помощниками президента вылетел из Кабула и прибыл в Узбекистан.

Изначально Гани якобы планировал лететь в Доху.

Подтверждений информации о его полете в Узбекистан пока нет.

Источник российского агентства “Интерфакс” в Узбекистане утверждает, что обращений с просьбой принять самолет с Гани Ташкент не получал.

15 августа СМИ сообщили, что Гани покинул Афганистан и подал в отставку. По имевшейся на тот момент информации, Гани вылетел в Таджикистан, откуда намеревался отправиться в третью страну.

Позже в этот день президент Афганистана подтвердил свою отправку из Кабула в связи с появлением в городе вооруженных талибов.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф, а также вошли в Кабул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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