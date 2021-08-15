Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога – МВД

“Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает”, – сказал Шевченко.

По его словам, первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов. Также нужно провести судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.

Уже завтра, 16 августа, по его прогнозам, картина будет немного более очевидна, чем сегодня.

Советник погибшего мэра, экс-нардеп Андрей Гальченко, сообщил в эфире “Украина 24”, что у Павлова было зарегистрированное оружие. “Визуально оружие, которое обнаружено на месте гибели, похоже на то, которое у него было”, – отметил он.

Он также подчеркнул, что еще вчера разговаривал с Павловым. “Он был в хорошем настроении, все было замечательно. он проверял строительство флагштока к 30-летию независимости Украины, все было нормально”, – рассказал Гальченко. Он назвал погибшего “человеком очень веселым, жизнерадостным”, и добавил, что у него было очень много планов.

Контекст:

О смерти Павлова 15 августа сообщили нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и местные СМИ. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль, и намерен регулярно требоать отчетов у правоохранителей.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от ОПЗЖ.

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

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