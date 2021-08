Без переходного правительства. “Талибан” хочет полной передачи власти в свои руки – Reuters

Отмечается, что в Афганистане не будет переходного правительства – “Талибан” ожидает полной передачи власти.

Агентство AsiaNews сообщает: вскоре после известия о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, “Талибан” приказал боевикам войти в Кабул, чтобы “предотвратить хаос и воровство”.

#BREAKING :Taliban orders its solders to enter #Kabul in order “to prevent chaos and theft” shortly after President Ghani fled the country. Says decision taken so that abusers/thieves don’t get mixed & harass common people. Taliban asks common people not to fear. #Kabul #Taliban pic.twitter.com/HQLySXmegq

Ранее речь шла о переговорах талибов с афганскими властями и формировании временной администрации. Министр внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал говорил, что власть будет “мирно передана переходному правительству”.

СМИ сообщали, что сегодня в президентском дворце в Кабуле начались переговоры, по итогам которых “состоится процесс передачи власти в Афганистане”.

По данным Alarabiya, главой временной афганской администрации должен был стать бывший министр внутренних дел Афганистана (2003–2005) Али Ахмад Джилали.

В Кабуле сейчас, по сообщениям СМИ и очевидцев в соцсетях, царит хаос; часть людей спешит укрыться в своих домах, другие, наоборот, выходят на митинги в поддержку “Талибана”.

Huge crowd of locals out to greet Taliban around the outskirts of Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/0hdwfwh8TQ

В Кабуле образовались огромные пробки из тех, кто хочет покинуть город на фоне смены власти в стране.

Kabul right now * pic.twitter.com/C08gjxK5Wx

Ситуацию в аэропорту Кабула, где люди пытаются найти место в самолете, чтобы улететь из страны, сравнивают с вьетнамским Сайгоном в 1975 году. Посольство США в Афганистане сообщает, что есть информация о пожаре в аэропорту.

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77

Kabul’s Saigon moment (all over town): A thousand passengers are attempting to board a plan destined for Istanbul (that can only take 300). Absolute mayhem at Kabul Airport. No security, no order…

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

