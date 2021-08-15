 

Без переходного правительства. “Талибан” хочет полной передачи власти в свои руки – Reuters

15.08.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что в Афганистане не будет переходного правительства – “Талибан” ожидает полной передачи власти.

Агентство AsiaNews сообщает: вскоре после известия о том, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны,  “Талибан” приказал боевикам войти в Кабул, чтобы “предотвратить хаос и воровство”.

#BREAKING :Taliban orders its solders to enter #Kabul in order “to prevent chaos and theft” shortly after President Ghani fled the country. Says decision taken so that abusers/thieves don’t get mixed & harass common people. Taliban asks common people not to fear. #Kabul #Taliban pic.twitter.com/HQLySXmegq

— Asia News (@asianewsteam) August 15, 2021

Ранее речь шла о переговорах талибов с афганскими властями и формировании временной администрации. Министр внутренних дел Абдул Саттар Мирзаквал говорил, что власть будет “мирно передана переходному правительству”.

СМИ сообщали, что сегодня в президентском дворце в Кабуле начались переговоры, по итогам которых “состоится процесс передачи власти в Афганистане”. 

По данным Alarabiya, главой временной афганской администрации должен был стать бывший министр внутренних дел Афганистана (2003–2005) Али Ахмад Джилали.

В Кабуле сейчас, по сообщениям СМИ и очевидцев в соцсетях, царит хаос; часть людей спешит укрыться в своих домах, другие, наоборот, выходят на митинги в поддержку “Талибана”. 

Huge crowd of locals out to greet Taliban around the outskirts of Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/0hdwfwh8TQ

— FJ (@Natsecjeff) August 15, 2021

В Кабуле образовались огромные пробки из тех, кто хочет покинуть город на фоне смены власти в стране. 

Kabul right now * pic.twitter.com/C08gjxK5Wx

— Zadran (@rzadran) August 15, 2021

Ситуацию в аэропорту Кабула, где люди пытаются найти место в самолете, чтобы улететь из страны, сравнивают с вьетнамским Сайгоном в 1975 году. Посольство США в Афганистане сообщает, что есть информация о пожаре в аэропорту. 

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77

— Aurora Intel (@AuroraIntel) August 15, 2021

Kabul’s Saigon moment (all over town): A thousand passengers are attempting to board a plan destined for Istanbul (that can only take 300). Absolute mayhem at Kabul Airport. No security, no order…

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.08 / Доход Трампа в 2019 году составил $446 млн

20.06 / Вашингтон анонсировал новые санкции против Москвы

13.10 / Вирусолог рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для людей из групп риска

27.02 / В МВД поблагодарили сторонников Стерненко за порядок на акции под Офисом президента Украины

15.07 / “Тяжеловата, мать”, “Жизни нет”. Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети

10.07 / На Украине заявили об отсутствии морального права на поставки воды в Крым

25.09 / Tarabarova показала, как муж поет новорожденной дочери песню

28.06 / 28 участников несанкционированной акции задержаны в Лос-Анджелесе

10.02 / Астрономы обнаружили планету с огромными залежами алмазов

22.08 / Самолет с Навальным приземлился в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика