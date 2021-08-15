 

“Столкнулся с непростым выбором”. Президент Афганистана подтвердил, что покинул страну

15.08.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти в [президентский] дворец, или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитанию в течение последних 20 лет. Если это не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул будет опустошен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе. “Талибан” ясно дал понять, что они готовы провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать”, – написал он.

По словам Гани, теперь “Талибан” несет ответственность “за честь, собственность и защиту своих соотечественников”, но в легитимности такой власти президент сомневается.

“Никогда в истории сухая сила не давала никому легитимности и никогда не будет”, – подчеркнул Гани.

https://www.facebook.com/ashrafghani.af/posts/10158951684383292

О том, что Гани покинул страну, сообщил 15 августа афганский телеканал Tolo News, а о том, что он подал в отставку – таджикская медиагруппа “Азия плюс” со ссылкой на Саджада Нуристани, чиновника в афганском правительстве. Сообщается, что Гани вылетел в Таджикистан, откуда намерен отправиться в третью страну.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф и вошли в Кабул. Они заявляли, что у них нет намерений “брать его силой”.

15 августа глава МВД Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что Кабул мирно передадут “Талибану”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / Устроивший стрельбу в штате Мэриленд убит на базе ВМС США

26.12 / Компания Oppo представила новую модель смартфона Reno5 Pro+ 5G

24.08 / Посольство РФ пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии

19.02 / “Нужны будут успокоительные”. Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью

08.06 / Российские операторы связи подписали меморандум о противодействии спаму

24.06 / Ермак и Нуланд обсудили детали визита Зеленского в США

07.05 / Венецианская комиссия обнародовала заключение по одному из “судебных” законопроектов Зеленского. В ЦПК назвали вывод революционным

15.04 / Hürriyet Daily News – Турция введёт частичный карантин на Рамадан

11.01 / Компания Microsoft намерена создавать цифровые копии людей

10.05 / Скончалась мать младенца, погибшего в ДТП в Ровенской области. Число жертв аварии достигло трех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика