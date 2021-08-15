 

США завершили эвакуацию посольства в Кабуле

15.08.2021, 21:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША завершили эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане, дипломаты доставлены в аэропорт Кабула, информирует телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, спуск флага США на территории американского посольства в воскресенье ознаменовал собой финальную точку в эвакуации его служащих. Все сотрудники были доставлены в столичный аэропорт, где расположен пункт их временного размещения, передает ТАСС.

По информации CNN, на текущий момент в посольстве США осталась лишь «небольшая группа контрактных сотрудников служб безопасности».

Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла подтвердил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. 

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия. 

Ранее силы террористического движения «Талибан»(запрещено в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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