 

В Черкассах мужчина угрожал взорвать управление СБУ в регионе – полиция

15.08.2021, 20:54, Новости дня
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“Молодой человек вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, высказывался негативно против государства Украина и угрожал взорвать здание… Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали правонарушителя”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

“Правонарушителем оказался 26-летний черкасчанин. Молодой человек не смог объяснить причины своего поступка и находился в психоэмоциональном состоянии. Полицейские вызвали скорую помощь, которая доставила парня в специализированное лечебное учреждение в городе Смела”, – объяснили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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