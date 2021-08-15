Самолеты ГСЧС, которые помогали бороться с пожарами в Турции, вернулись в Украину
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Отмечается, что пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС, которые вернулись из Турции.
“Для ускорения паспортного контроля оформление было проведено вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест”, – написали в Госпогранслужбе.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1987691374715934
Контекст:
Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета АН-32П ГСЧС Украины 30 июля. По данным ГСЧС, самолеты совершили 124 сбросы воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталья и Испарта.
Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.
Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли 12 августа сообщил о ликвидации всех крупных лесных пожаров.
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