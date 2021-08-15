 

Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 724 человек

15.08.2021, 18:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, передает AFP со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны.

«Число погибших в результате землетрясения… возросло до 724 человек: 500 на юге, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипе и двое в Северо-Западном департаменте», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304 человек, еще около 1,8 тыс. человек пострадали.

Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.



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