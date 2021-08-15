Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
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“По хорошей традиции мы с родителями уже не ходим в ресторан. Нет мест”, – говорит он в ролике.
Скриншот: klopotenko / Instagram
В связи с этим Клопотенко порекомендовал заранее бронировать столики в его заведении.
Скриншот: klopotenko / Instagram
Контекст:
В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.
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