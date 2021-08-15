 

Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?

15.08.2021, 16:28, Новости дня
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“По хорошей традиции мы с родителями уже не ходим в ресторан. Нет мест”, – говорит он в ролике.

Скриншот: klopotenko / Instagram

В связи с этим Клопотенко порекомендовал заранее бронировать столики в его заведении.

Скриншот: klopotenko / Instagram
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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