SRF – итальянская полиция бессильна в борьбе с поджигателями леса

Две третьих всех пожаров в Италии возникают по вине людей — по неосторожности и преимущественно по злому умыслу, пишет SRF. Мафиозные структуры уничтожают леса, чтобы потом использовать их как пастбища или заработать на трудоёмком процессе лесовозобновления. При этом доказать вину преступников и поймать их удаётся только в редких случаях, рассказывает швейцарский телеканал.

На юге Италии +45°C и полыхают пожары. Однако в них и масштабных разрушениях виноваты не только жара и засуха, но также люди. Две третьих всех пожаров возникают по вине людей — по неосторожности и преимущественно по злому умыслу. С репортажем Филипп Цан.

Подозреваемый попал в ловушку. Камера наблюдения карабинеров запечатлела то, как быстро может распространиться пожар. Поджог в Италии грозит сроком до 10 лет. Но доказать вину и поймать злоумышленников редко когда удаётся. Благодаря спутниковому наблюдению лесная полиция карабинеров в своей штаб-квартире в Риме может обнаруживать новые пожары, но бороться с поджигателями нужно на земле, в самом обществе.

МАРКО ДИ ФОНЦО, руководитель следственного отдела карабинеров по лесным пожарам: Часто это люди, которые считают, что территория принадлежит им. Они устраивают дерзкий поджог, чтобы извлечь из этого выгоду.

Чтобы потом использовать сгоревшую территорию как пастбище или хорошенько заработать на трудоёмком процессе лесовозобновления. В результате всё больше природных парков и заповедников становятся жертвами огня.

МАРКО ДИ ФОНЦО: Достаточно какого-нибудь запрета, и тут же возникает желание поквитаться с государственными органами, отомстить им, и вот огонь загорается.

В борьбе с такими мафиозными структурами, которые воспринимают государство как врага и потому готовы пойти даже на разрушение собственной родины, следователи ещё долгое время будут беспомощны.

ФИЛИПП ЦАН, корреспондент SRF: Мотивов —личных и преступных — много, но методов устрашения поджигателей до сих пор мало. Даже если учесть, что на данный момент у лесной полиции получается раскрыть 15 процентов всех преступлений, этого недостаточно, чтобы защитить природу от случайных или умышленных поджогов.

Дата выхода в эфир 13 августа 2021 года.