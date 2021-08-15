Грузинская оппозиция осудила сотрудничество спецслужб Тбилиси и Минска

Один из лидеров грузинской оппозиционной парламентской партии «Лело» Григол Гегелиа назвал «отступлением от цивилизации» и «изменой западным устремлениям» соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Грузии и Белоруссии, которое было подписано еще в 2016 году, но вступило в силу сейчас, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «вместо сотрудничества с западными стратегическими партнерами правящая «Грузинская мечта» оформляет соглашение с режимом Александра Лукашенко, от которого отворачивается цивилизованный мир и против которого вводят санкции».

Оппозиционер заявил, что такие соглашения «противоречат интересам абсолютного большинства народа Грузии» и «приведет к изоляции Грузии от цивилизованного мира».

Согласно тексту документа, стороны, учитывая интересы друг друга и в соответствии с национальным законодательством своих государств, будут сотрудничать по ряду вопросов международной безопасности, обмениваясь информацией, оказывая содействие по вопросам преступлений против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств, международной преступности, терроризма и кибертерроризма, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, радиоактивных веществ или наркотиков, разглашения секретной информации и так далее.

Ранее белорусская журналистка Ольга Томашевская, перебравшаяся из Минска в Грузию, по ее заявлению, из-за преследования властей, сообщила, что ее примеру последовали уже сотни коллег.

В «Лело» считают, что отныне перебравшимся в Грузию белорусам грозит опасность.

Между тем грузинский эксперт по безопасности Амиран Салуквадзе считает, что соглашения о сотрудничестве спецслужб Грузии с коллегами из бывшего СССР отвечают национальным интересам Грузии, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом и обеспечении глобальной безопасности.