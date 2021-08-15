 

Грузинская оппозиция осудила сотрудничество спецслужб Тбилиси и Минска

15.08.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОдин из лидеров грузинской оппозиционной парламентской партии «Лело» Григол Гегелиа назвал «отступлением от цивилизации» и «изменой западным устремлениям» соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Грузии и Белоруссии, которое было подписано еще в 2016 году, но вступило в силу сейчас, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «вместо сотрудничества с западными стратегическими партнерами правящая «Грузинская мечта» оформляет соглашение с режимом Александра Лукашенко, от которого отворачивается цивилизованный мир и против которого вводят санкции».

Оппозиционер заявил, что такие соглашения «противоречат интересам абсолютного большинства народа Грузии» и «приведет к изоляции Грузии от цивилизованного мира».

Согласно тексту документа, стороны, учитывая интересы друг друга и в соответствии с национальным законодательством своих государств, будут сотрудничать по ряду вопросов международной безопасности, обмениваясь информацией, оказывая содействие по вопросам преступлений против конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государств, международной преступности, терроризма и кибертерроризма, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, радиоактивных веществ или наркотиков, разглашения секретной информации и так далее.

Ранее белорусская журналистка Ольга Томашевская, перебравшаяся из Минска в Грузию, по ее заявлению, из-за преследования властей, сообщила, что ее примеру последовали уже сотни коллег.

В «Лело» считают, что отныне перебравшимся в Грузию белорусам грозит опасность.

Между тем грузинский эксперт по безопасности Амиран Салуквадзе считает, что соглашения о сотрудничестве спецслужб Грузии с коллегами из бывшего СССР отвечают национальным интересам Грузии, в частности, в вопросах борьбы с терроризмом и обеспечении глобальной безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Компания LG представила новый монитор с диагональю 34 дюйма

01.04 / После аварии на Садовом кольце в Москве возбудили уголовное дело

12.10 / В Иране установлен новый рекорд по числу умерших за сутки пациентов с COVID-19

08.10 / TVP Info – Польша «набила руку» и в очередной раз оштрафовала «Газпром»

05.08 / В РФ запретят установку сотовых станций зарубежного производства

14.01 / В Украине пока не подтвержден новый, “британский” штамм коронавируса – Ляшко

20.06 / Обновленный Lexus UX 250h 2022 года получил новые опции

15.09 / Зеленский: “Северный поток – 2” станет серьезным вызовом энергетической безопасности Европы

04.09 / В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей

13.11 / Корвет «Гремящий» передадут ВМФ РФ в декабре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика