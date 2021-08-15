Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе

Из-за непогоды в Анапе пострадало более 20 санаториев и гостиниц, постояльцев эвакуировали, сообщили в пресс-службе администрации города.

«[Повреждены] Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете, 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, из них люди эвакуированы и расселены в ПВР [пунктах временного размещения]», – передает сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса. Также почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае.

Мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.