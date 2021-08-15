 

Десятки отелей оказались повреждены из-за непогоды в Анапе

15.08.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИз-за непогоды в Анапе пострадало более 20 санаториев и гостиниц, постояльцев эвакуировали, сообщили в пресс-службе администрации города.

«[Повреждены] Центральный, Лечебный, пляжи в районе Джемете, 21 объект санаторно-курортного и гостиничного комплекса, из них люди эвакуированы и расселены в ПВР [пунктах временного размещения]», – передает сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса. Также почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае.

Мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / В Германии назвали «громадную ошибку» Украины

12.04 / Немецкий эксперт оценил кандидатуры преемников Меркель

08.02 / Пьющую приемную мать осудили в Брянске за доведение до истощения семилетней девочки

15.01 / Байден собрался потратить на борьбу с коронавирусом 1,9 трлн долларов

12.09 / Захарова ответила на желание политологов «пофантазировать» о Донбассе

19.11 / В Минфине Украины заявили, что у МВФ вызывают беспокойство некоторые пункты антикоррупционной реформы

26.09 / Власти Хабаровского края начали готовиться к возможному наводнению

22.03 / 27 уколов в секунду. В Великобритании установили очередной рекорд вакцинации от COVID-19

24.09 / Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать рынок, а не монополист – эксперт

04.12 / 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования на COVID-19 и обязательную изоляцию больных – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика