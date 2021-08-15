Ученые предлагают использовать новый материал для люминесценции

Совместная разработка финских и китайских ученых может произвести революцию в сфере приборов освещения. Как оказалось, люминесцентные качества нитевидного красного фосфора вчетверо выше любого известного на сегодня материала.

Это значит, что при том же количестве используемой энергии можно получать гораздо больше света, говорят специалисты. Здесь анизотропия люминесценции достигает невероятного показателя в 90%.

Секрет кроется в том, что данные вид материала является одномерным, а до сих пор в современных приборах освещения использовались двухмерные. Несмотря на то, что за последние десятилетия удалось достичь существенной экономии электроэнергии в приборах освещения, здесь еще остается потенциал для улучшения показателей, утверждают эксперты.