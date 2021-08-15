Напавшие на фотокорреспондента “Букв” Кужельного извинились перед ним. Видео

Издание отметило, что нападающим 18 и 19 лет. По их словам, они не являются членами “Национального корпуса” или “Азова”.

Они заявили, что к ним подошли двое неизвестных молодых людей, которые сказали, что Кужельный якобы фотографирует участников акции “Остановим капитуляцию”, а потом “сливает информацию” людям, которые угрожают националистам.

“Просто нам так донесли информацию. Это были не наши. А я просто повелся на эту информацию… Была информация, что он сливает активистов-националистов. Делает фото и потом сливает информацию… Ко мне подошли ребята уже в конце акции и сказали, что конкретно ты делаешь фотографии и сливаешь их. Именно активистов, которые были на акции”, – заявил один из нападавших.

Кужельный ответил им, что показывал журналистское удостоверение.

“После того, как я показал удостоверение, меня начали бить. Вы понимаете, что это было нападение?” – спросил фотокорреспондент.

“Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия… Нам просто сказали ложную информацию, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям… Поэтому я искренне прошу прощения за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить – это твое право”, – сказал нападающий.

Присутствующий в это время лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий назвал извинения “не очень искренними”.

ВИДЕОВидео: Букви / YouTube

Контекст:

“Буквы” сообщали, что их фотокорреспондента Кужельного избили после акции, которая прошла 14 августа под Офисом президента. Он рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удаления фото, сделанных во время мероприятия, а затем применили силу. Позже к нему подошел лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

Полиция по факту нападения начала расследование.

Позже в “Национальном корпусе” сообщили, что нашли нападавших на журналиста. В партии заявили, что виновные “понесли наказание” и извинились перед Кужельным.

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что, если бы участники митинга, которые направлялись к Офису президента Украины, согласились пройти поверхностную проверку, их бы допустили к месту запланированной акции.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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