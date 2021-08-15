 

Узбекистан заявил о переговорах с Кабулом и «Талибаном» о беженцах из Афганистана

15.08.2021, 9:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Узбекистана начали переговоры с правительством Афганистана и движением «Талибан» (запрещено в России) по вопросу афганских беженцев, сообщил официальный представитель и пресс-секретарь узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов.

«Правительство Узбекистана ведет переговоры с правительством Афганистана и движением «Талибан» по вопросу беженцев из этой страны», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее узбекский МИД сообщил, что границу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных.

Тем временем силы запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



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