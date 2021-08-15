Талибы объявили о захвате погранперехода на границе с Пакистаном

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Торхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе [Афганистана] с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес», – передает сообщение ТАСС.

Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула, информирует РИА «Новости».

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.