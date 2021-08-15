 

Талибы объявили о захвате погранперехода на границе с Пакистаном

15.08.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБоевики запрещенного в РФ движения «Талибан» взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе, сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Торхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе [Афганистана] с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Моджахеды пытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес», – передает сообщение ТАСС.

Погранпереход соединяет афганскую провинцию Нангархар с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва.

Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула, информирует РИА «Новости».

Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

15.08 / Россия решила сотрудничать с переходным правительством Афганистана

13.07 / Нефть подешевела на ожиданиях по добыче

15.01 / Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

21.11 / Компания Volvo представила симулятор с виртуальной реальностью

28.07 / Эксперты: Google выступает в роли агрессивного монополиста

31.10 / Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного Суда – политолог

09.10 / США отреагировали на успешный запуск «Циркона»

29.12 / Видео: Что изменит уход Меркель

27.07 / Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в Абхазии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика