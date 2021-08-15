Байден заявил, что США помогут Гаити бороться с последствиями землетрясения

“В то время, которое уже является трудным для народа Гаити, я опечален разрушительным землетрясением, которое произошло сегодня утром. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто потерял близких или стал свидетелем разрушения их домов и предприятий. Я санкционировал немедленную реакцию США”, – заявил Байден.

Он сообщил, что коордиировать эту работу будет администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

“Через USAID мы поддерживаем усилия по оценке ущерба и помощи в раненым, и тем, кто теперь должен заниматься восстанавлением. Соединенные Штаты остаются близким и неизменным другом народа Гаити, и мы будем с ними после этой трагедии”, – сказал президент США.

Контекст:

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Гаити 14 августа. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам.

15 августа стало известно, что в результате землетрясения погибло 304 человека, миниумм 1800 пострадали. Также разрушены сотни домов.

Анри на месяц объявил чрезвычайное положение. Он сказал, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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