 

За сутки от окронавируса в Украине вакцинировали 76,1 тыс. человек

15.08.2021, 9:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

46 371 человек получил первую дозу вакцины, а 29 777 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

14 августа в Украине прививки делали 539 мобильных бригад, также работали 1545 прививочных пунктво и 376 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу 4 691 018 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 409 698 прививок”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1922472711249158

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и  AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала. В СМИ сообщили, что на митинг пришли несколько десятков человек

05.12 / Обжалованные в КСУ законы по “зеленому” тарифу полностью соответствуют Конституции – юристы “Реанимационного пакета реформ”

28.05 / Боевики на Донбассе скрыто размещают крупнокалиберную артиллерию и системы залпового огня – украинская разведка

02.08 / Выборы-2021: Миронов против спойлерства, а Жириновский предостерег Грудинина

12.09 / Гордон – Зеленскому: Вас окружает огромное количество предателей, завербованных Россией

27.06 / Шмыгаль собирается договориться с Евросоюзом о “пяти безвизах”. Соглашения затронут промышленность, энергетику и таможню

16.03 / В ЛНР сообщили о размещении зенитных установок ВСУ у жилых домов

06.01 / Во Франции возвращение к учёбе после каникул проходит в тревожной атмосфере

15.07 / Интервью Бацман с Сакварелидзе. Где и когда смотреть

01.07 / Полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря в Калининграде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика