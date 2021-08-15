За сутки от окронавируса в Украине вакцинировали 76,1 тыс. человек

46 371 человек получил первую дозу вакцины, а 29 777 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

14 августа в Украине прививки делали 539 мобильных бригад, также работали 1545 прививочных пунктво и 376 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу 4 691 018 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 409 698 прививок”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1922472711249158

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—