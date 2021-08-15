Более 80 афганских военных пересекли границу с Узбекистаном и попросили помощи

“Нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых. С данными афганскими гражданами проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение”, – отметили в сообщение.

В МИД также заявили, что на афганской части моста Термез-Хайротон на грание двух стран отмечено скопление афганских военнослужащих, им оказывают помощь.

“МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Термез-Хайратон”, – уточнили в ведомстве.

Позже дипломаты сообщили, что основная часть граждан Афганистана “самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию”.

Власти Узбекистана на фоне событий в Афганистане усилили охрану государственной границы, приняв дополнительные меры безопасности.

Контекст:

Мост Термез-Хайротон на Амударье соединяет афганский город Термез и узбекский Хайратон, его называют мостом Дружбы, длина сооружения – 816 м. Мост построили в 1981–1982 годах, через него был завершен вывод советских войск из Афганистана в 1989 году.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа. На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стянули Узбекистан и Туркменистан.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние “будущим террористическим угрозам из Афганистана”.

По состоянию на 14 августа “Талибан” контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа талибы взяли под контроль Джелалабад – последний крупный город в стране, кроме столицы Кабула, который не был захвачен.

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