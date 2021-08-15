 

Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке

15.08.2021, 8:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера на Камчатке, приостановленные из-за непогоды, возобновлены, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Поисковая операция возобновлена. Волны на озере стали меньше», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Накануне спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета. Также со дна Курильского озера подняли тело пилота Ми-8.

В четверг на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования.



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