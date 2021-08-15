Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщило Reuters.

Как сообщил неназванный афганский чиновник, находящийся в захваченном городе, «в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам». Чиновник отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей, передает ТАСС.

В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.