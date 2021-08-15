Пушков назвал Афганистан «кладбищем империй»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы США и Британии по эвакуации военнослужащих и дипломатов из Афганистана, напомнив о закрепившейся за республикой репутации «кладбища империй».

«Сначала из Афганистана спешно эвакуируются американские войска, затем – американские и британские дипломаты. Недаром Афганистан называют кладбищем империй», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. Однако позже президент США Джо Байден объявил, что для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике 5 тыс. американских военнослужащих. На этом фоне бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана, слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности.

Тем временем силы запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.