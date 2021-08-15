 

Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России

15.08.2021, 6:22, Новости дня
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Пользователь портала WeChat из Китая назвал несколько самых вкусных блюд в России, среди них оказались шаурма, плов и мороженое.

Китаец отметил популярную в РФ шаурму, в которой, по его словам, «идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы». Также, по его мнению, в РФ стоит попробовать плов, хотя он и считается ближневосточным блюдом, передает РИА «Новости».

Далее пользователь Сети обратил внимание на блины, которые обладают «нежным вкусом и запахом свежего молока». А сладкоежкам он порекомендовал попробовать таящее во рту российское мороженое.

Квас или, как назвал его автор, «славянский прохладительный напиток», отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в РФ шашлыком.

При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает «пиршество на кончике языка». В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками.

Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. Особенно житель КНР отметил колбасу и шоколад.



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