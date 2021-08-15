 

В Черкасской области автомобиль упал в воду, есть погибшие – полиция

15.08.2021, 2:02, Новости дня
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“Сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля Fiat не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем”, – говорится в сообщении.

Погибли два жителя Черкасс – 35-летний водитель и 40-летний пассажир. Еще один пассажир, 36-летний местный житель, – не пострадал, отметили правоохранители.

Уголовное производство собирались открыто по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил дорожного движения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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