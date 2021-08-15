Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов

Глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам.

«Просим вас рассмотреть вопрос – это потребует внесения изменений в законодательную базу – о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – цитирует ТАСС Зиничева.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров.