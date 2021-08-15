Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов
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Глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам.
«Просим вас рассмотреть вопрос – это потребует внесения изменений в законодательную базу – о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – цитирует ТАСС Зиничева.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров.
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