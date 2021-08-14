 

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже достигло 26 человек

14.08.2021, 22:48, Новости дня
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Число пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже увеличилось до 26 человек, из которых двое умерли, в больницах остаются 19 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

«В медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек. 16 человек находятся в БСМП №1, 12 из которых – в состоянии средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии», – сказал губернатор.

Он также сообщил, что в областной больнице № 1 лечение проходят трое пострадавших. Один из них, с ожогами первой и второй степени, находится в реанимации. Второй, которого в пятницу перевели из больницы скорой помощи, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Третьего пострадавшего в субботу перевели в реанимацию из больницы скорой помощи.

В четверг вечером в центре Воронежа возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвался находившийся на остановке ПАЗ маршрута № 10А. Пострадавшая при взрыве женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Всего после инцидента в больницы областного центра доставили 19 человек, из них несколько находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана семерым пострадавшим. Известно, что в автобусе находились 35 человек, все сидячие места были заняты. У самого автобуса взрывом разорвало крышу, выбило стекла и сорвало обшивку.

Открыто уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, материалы, изъятые с места взрыва, изучают взрывотехники ФСБ, информирует информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Причиной взрыва могло стать незаконное переоборудование на газовое топливо, сообщили источники в правоохранительных органах, также выдвигается версия о взрыве баллона у пассажирки. Подозрительных предметов на месте инцидента не обнаружили.

Губернатор Воронежской области решил наградить героя, спасшего девочку из салона взорвавшегося автобуса, а также ищет граждан, которые помогали пострадавшим пассажирам на месте взрыва. Семьям погибших власти региона пообещали выплатить материальную помощь в размере 1 млн рублей, тяжелораненым – по 500 тыс. рублей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала произошедшее в четверг вечером в центре Воронежа.



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