В 2021 году в Украине зарегистрировали пять вспышек норовирусной инфекции – Минздрав

“С начала 2021 года в Украине зарегистрировано пять вспышек норовирусной инфекции. Всего пострадало 69 человек, из них 64 ребенка”, – говорится в сообщении.

По данным центра, большинство таких вспышек зафиксировали в Тернопольской области: в двух детсадах Тернополя в марте, в одном детсаду в областном центре в начале августа и в детсаду села Джурин Чертковского района. Еще одна вспышка была в Кривом Роге.

Источник инфекции в Джурине установить не удалось.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/3113773238747383

Контекст:

Норовирус также называют “кишечным гриппом”. Он вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни – диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.

Для профилактики норовирусной инфекции рекомендуется греть пищу до температуры не менее 85 °C, мыть руки с мылом перед приемом пищи, не пить воду из открытых источников.

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