Российская актриса получила приз за лучшую роль на фестивале в Локарно

Драма режиссера Натальи Кудряшовой «Герда», участвовавшая в основном конкурсе кинофестиваля в швейцарском Локарно, получила один из главных призов. Награда в номинации «Лучшая женская роль» присуждена актрисе-дебютантке Анастасии Красовской, сообщила пресс-служба компании «Белые ночи».

Также фильм получил специальный приз от Молодежного жюри, как и другая российская картина – «Медея» Александра Зельдовича, передает РИА «Новости».

«Уверен, что «Герду» ждет замечательная судьба, ведь это притча о самом важном – о том, что можно сохранить чистоту души в любых обстоятельствах, о любви, о семье… Российский кинематограф еще раз доказал, что мы абсолютно конкурентоспособны и с каждым годом все увереннее занимаем достойное нашей страны место на международном индустриальном ландшафте», – сообщил продюсера ленты Рафаэла Минасбекяна.

Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман.

Ранее российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d’Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.