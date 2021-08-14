 

Чехия решила отозвать дипломатов из Афганистана

14.08.2021, 18:06, Новости дня
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Чехия решила немедленно вывезти из Афганистана своих дипломатов, сообщил глава МИД страны Якуб Колганек.

«Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле», – цитирует ТАСС Кулганек.

Ранее источники сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Афганистана в связи с обострением ситуации в стране.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.



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