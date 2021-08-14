Виртуальная клавиатура в Windows 11 стала удобнее

Представители компании Micorsoft сообщают, что им удалось значительно улучшить работу клавиатуры в новой операционной системе Windows 11. Во-первых, ее теперь можно вызвать всего одним кликом. Во-вторых, появилась возможность применять разные стили оформления.

Кроме того, значок для вызова виртуальной клавиатуре в «одиннадцатке» можно поместить на панель задач. Разумеется, всеми этими преимуществами смогут воспользоваться только владельцы электронных устройств с сенсорными экранами. В основном, нововведения предназначены для планшетов, где виртуальная клавиатура очень важна.

Ранее вызов виртуальной клавиатуры в Windows 11 был сопряжен с необходимостью совершить ряд действий в определенной последовательности, что не очень-то нравилось обычным пользователям.