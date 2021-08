В Греции пошли дожди, спасатели смогли локализовать пожары

Канал отмечает, что тушить пожары спасателям помогли дожди и похолодание.

По словам представителя пожарной службы, с 12 августа в Греции не оставалось крупных активных фронтов огня – лишь разрозненные очаги.

С конца июля в стране произошло более 580 пожаров, сотни домов и предприятий сгорели. Выгорели более 100 тыс. гектаров земли, пишет Ekathimerini. Больше всего пострадал от пожаров остров Эвиа. Фото обугленных ландшафтов острова опубликовало агентство Reuters.

Wildfires leave behind more than 50,000 hectares of charred landscape on the Greek island of Evia. Aerial images of the devastation: https://t.co/Z8cgTbOFx5 * @alkiskon pic.twitter.com/wih2ilTgcM

— Reuters Pictures (@reuterspictures) August 12, 2021

Погибло в результате пожаров два человека, отмечает Reuters. Двое пожарных пострадали и были госпитализированы. По информации посольства Украины в Греции, среди пострадавших нет украинцев, пишет УНН.

Контекст:

Пожары в Греции начали вспыхивать на фоне экстремальной жары. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 августа заявил, что в тушении лесных пожаров Греции оказывают помощь 22 страны. Огонь тушат с помощью авиации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—