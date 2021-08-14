Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров в оккупированную Абхазию, турфирма отрицает организацию поездок

Об этом пресс-центр Госагентства проинформировал в Facebook 13 августа.

В ведомстве подчеркнули, что Украина ценит исторически сложившееся отношения с Грузией.

“Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во время прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором”, – подчеркивается в релизе.

Госагентство обратилось в СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора “Клуб туристов Кулуар” к действиям, которые “направлены на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины”.

Кроме того, ведомство просит Государственную регуляторную службу о разрешении на внеплановой проверке туроператора на соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности.

Агентство намерено аннулировать лицензию фирмы на право осуществления туроператорской деятельности.

Компания “Кулуар” отрицает причастность к организации туров в Абхазию.

“Ни компания, ни ее руководство и гиды или кто-либо из сотрудников не организуют и не водят группы на территорию оккупированной Абхазии. Ранее компания предоставляла консультации клиентам. Эти советы касались исключительно выбора снаряжения и создания безопасного для жизни и здоровья маршрута. Мы не можем запретить посещать вершины и территории. Однако пытались сделать поход безопасным для здоровья. В дальнейшем компания не будет предоставлять консультации по этому маршруту, информация с сайта убрана. Сообщения о регионе будут маркированы предупреждением, что территория оккупирована и путешествие может быть особенно опасна”, – говорится в заявлении фирмы, опубликованном в Facebook 11 августа.

https://www.facebook.com/kuluarpohod/posts/4186226934799515

Компания принесла извинения “за неправильно поданную информацию”, а ее основатель Тарас Поздний заявил, что “Кулуар” больше не будет организовывать восхождение на Эльбрус (Россия).

https://www.facebook.com/taras.pozdniy/posts/4156790044417267

Перед этим в YouTube появилось видео якобы разговора сотрудницы “Кулуар” с гражданином России, который просил организовать поход группы из 18 военнослужащих в Карпаты.

ВИДЕОВидео: MARKUS / YouTube

Поздний говорит, что этот случай стал для компании “уроком, что нужно прописать категории людей, с которыми мы категорически сотрудничаем и продумать, как вежливо и быстро им отказывать”. В “Кулуар” разговор считают пранком.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

13 августа 2021 года спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Украина получила от Грузии ноту протеста в связи с деятельностью турфирмы, которая организовывает туры в Абхазию.

“Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы “Кулуар” абсолютно неприемлемой”, – сказал Николенко



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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