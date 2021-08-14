 

Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров в оккупированную Абхазию, турфирма отрицает организацию поездок

14.08.2021, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом пресс-центр Госагентства проинформировал в Facebook 13 августа. 

В ведомстве подчеркнули, что Украина ценит исторически сложившееся отношения с Грузией. 

“Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во время прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором”, – подчеркивается в релизе. 

Госагентство обратилось в СБУ с заявлением о возможной причастности туроператора “Клуб туристов Кулуар” к действиям, которые “направлены на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины”.

Кроме того, ведомство просит Государственную регуляторную службу о разрешении на внеплановой проверке туроператора на соблюдение им лицензионных условий туроператорской деятельности.

Агентство намерено аннулировать лицензию фирмы на право осуществления туроператорской деятельности.

Компания “Кулуар” отрицает причастность к организации туров в Абхазию. 

“Ни компания, ни ее руководство и гиды или кто-либо из сотрудников не организуют и не водят группы на территорию оккупированной Абхазии. Ранее компания предоставляла консультации клиентам. Эти советы касались исключительно выбора снаряжения и создания безопасного для жизни и здоровья маршрута. Мы не можем запретить посещать вершины и территории. Однако пытались сделать поход безопасным для здоровья. В дальнейшем компания не будет предоставлять консультации по этому маршруту, информация с сайта убрана. Сообщения о регионе будут маркированы предупреждением, что территория оккупирована и путешествие может быть особенно опасна”, – говорится в заявлении фирмы, опубликованном в Facebook 11 августа. 

https://www.facebook.com/kuluarpohod/posts/4186226934799515

Компания принесла извинения “за неправильно поданную информацию”, а ее основатель Тарас Поздний заявил, что “Кулуар” больше не будет организовывать восхождение на Эльбрус (Россия). 

https://www.facebook.com/taras.pozdniy/posts/4156790044417267

Перед этим в YouTube появилось видео якобы разговора сотрудницы “Кулуар” с гражданином России, который просил организовать поход группы из 18 военнослужащих в Карпаты. 

ВИДЕОВидео: MARKUS / YouTube

Поздний говорит, что этот случай стал для компании “уроком, что нужно прописать категории людей, с которыми мы категорически сотрудничаем и продумать, как вежливо и быстро им отказывать”. В “Кулуар” разговор считают пранком. 

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

13 августа 2021 года спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Украина получила от Грузии ноту протеста в связи с деятельностью турфирмы, которая организовывает туры в Абхазию. 

“Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы “Кулуар” абсолютно неприемлемой”, – сказал Николенко


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / СМИ: Через биткоин-кошелек штаба Навального прошло более 1,5 млрд рублей

12.01 / Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия в связи с инаугурацией Байдена

02.07 / В Минфине подтвердили, что приостановили выпуск еврооблигаций из-за отставки Смолия

04.08 / Российский Бе-200 совершил вынужденную посадку при тушении пожаров в Греции

03.07 / Назначенцев Пентагона и Госдепа собрались проверить на лояльность Трампу

29.10 / Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год 5 ноября – нардеп Железняк

12.08 / “Блаженство!” Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания

20.01 / В Раде призвали КС Украины проверить, подходит ли Тупицкий на пост руководителя “по высокоморальным качествам”

15.12 / В Госдуму России внесли законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

17.01 / Летевшие в Сочи самолеты отправились на запасные аэропорты из-за ветра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика