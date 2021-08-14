 

Финансист допустил резкое падение курса доллара

14.08.2021, 9:00, Новости дня
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Курс доллара до конца 2021 года может снизиться до 70 рублей, а при более благоприятных условиях – до 65 рублей, сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По мнению Брагина, ослабление рубля носит временный характер, а «ситуация в экономике РФ дает все больше поводов для веры в укрепление рубля», передает РИА «Новости».

«Снижающиеся геополитические риски и повышение ключевой ставки дают надежду на то, что курс наконец станет ближе к своим фундаментальным значениям и вырастет на 10-15% от текущих уровней», – добавил он.

Этому способствует макроэкономическая стабильность, которая поддерживается такими факторами, как низкий уровень внешнего долга, профицит бюджета, консервативная денежно-кредитная политика, а также значительный объем золотовалютных резервов.

При отсутствии негативных для российской экономики и фондового рынка новостей рубль может укрепиться, и в этом случае курс доллара до конца года может опуститься до 70 рублей.

«Если властям удастся стабилизировать инфляцию, на рынке могут возникнуть условия для carry trade (стратегия получения прибыли за счет разницы процентных ставок), что приведет к возврату нерезидентов в ОФЗ, быстрому снижению доходностей и укреплению рубля», – отмечает он.

Кроме того, при более благоприятном сценарии российская валюта может укрепиться еще больше: «Например, если на фоне восстановления экономики инфляция в стране останется низкой. В этом случае курс доллара на рынке может упасть до 65 рублей».

Ранее рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»: справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, рубль недооценен на 59,9%.



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