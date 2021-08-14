События в Афганистане должны многому научить Украину – Климкин

Об этом он написал в Facebook 13 августа.

“События в Афганистане должны нас многому научить. За почти 20 лет США уложились в эту страну более чем на триллион долларов – представьте себе масштаб. Вооружили и обучили 300-тысячную армию. И еще много всего. Многие в афганском правительстве были уверены, что поддержка будет продолжаться вечно, несмотря на широко распространенную коррупцию. “Если мы важны, то нас закроют глаза”, – отметил он.

По мнению экс-министра, США предусматривали последствия вывода военного контингента из Афганистана.

“Они создали мегапроблему для Китая и России. Началась принципиально новая игра с безумными ставкам. Но для нас вывод должен быть очень простым: США ценят настоящих союзников, надежных и сильных. Их не сдают. Но одновременно никогда не прощают коррупции и неспособности быть сильными и достигать целей. Помогают только тем, кто борется за себя сам, и Афганистан – еще один пример. Есть над чем задуматься”, – добавил он.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1505258843154800

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Менее чем за две недели талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (провинция Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат (провинция Герат).

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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