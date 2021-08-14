 

В Украине за сутки сделали более 160 тыс. прививок от коронавируса

14.08.2021, 8:50, Новости дня
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Первую дозу получили 106 206 украинцев, полностью иммунизированы 55 586 человек. 

Прививки 13 августа украинцам делали 926 мобильных бригад, 2879 прививочных пунктов и 335 центров массовой вакцинации. 

Более 160 прививок за сутки делали также 10-го, 11-го и 12 августа. 

“С начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок”, – отметили в Минздраве. 

Сайт ведомства проинформировал, что  что больше всего – 55,7 тыс. – прививок вчера сделали препаратом Moderna, также украинцам ввели 53,7 тыс. доз вакцины Pfizer, более 42 тыс. доз – Sinovac, более 8 тыс. доз – AstraZeneca. Еще 2 тыс. прививок сделали украинцам препаратом Johnson & Johnson (этим препаратом украинцев вакцинирует Венгрия– в прививочных пунктах на границе). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1921696797993416

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и  AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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