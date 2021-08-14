 

Спрогнозирован рекордный уровень нефтедобычи в России

14.08.2021, 4:03, Новости дня
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Летом 2022 года РФ может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата, пик ожидается в 2023 году, сообщила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Как заявили в компании, решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи открывает перед Россией «возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей». Rystad Energy провела анализ, согласно которому РФ «идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц – 11,6 млн баррелей в сутки», передает ТАСС.

При этом в дальнейшем «добыча дополнительно ускорится». К середине 2023 года Rystad Energy ожидает добычи в 12,2 млн б/с. Кроме того, компания считает, что в 2023 году окажется рекордным и среднегодовой уровень добычи – 12,16 млн б/с. За год такими темпами добудут около 600 млн тонн нефти и конденсата (нынешний пиковый уровень – 568 млн тонн в 2019 году).

Компания полагает, что в кратко- и среднесрочной перспективе добыча будет расти за счет новых проектов Роснефти и Газпромнефти. По мнению компании, возобновлять приостановленную в рамках сделки ОПЕК+ добычу будет затратно.

До 2020 года нефтедобыча в РФ росла 11 лет подряд. В 2019 году РФ установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период – 568 млн т нефти и конденсата. Среднесуточная добыча составила 11,25 млн б/с, пишет РБК.

На днях ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в РФ в 2021 году, там ожидают его на уровне 10,78 млн баррелей в сутки, в 2022 году прогнозирует рост до 11,78 млн баррелей в сутки.



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