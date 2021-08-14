Александр Емельяненко заявил, что «талантливее Федора»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что «во всех аспектах был сильнее» своего брата Федора Емельяненко.

«Как отношусь к мнению, что талантливее Федора? Так и есть на самом деле, – сказал он. – Когда мы на сборы выезжали, я его и в партере борол, когда в форме был. На руках его перебивал». Александр Емельяненко заявил, что «во всех аспектах был сильнее – и в борьбе, и в боксе». Кроме того, он сказал, что «и бегал больше» брата, «и дышал». «Только начинал форму набирать, а я был в порядке», – приводит его слова «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал «Руки Выше».

В 2017 году было опубликовано открытое письмо Федора Емельяненко к Александру, в котором старший брат просил младшего «не позорить фамилию». В ответ Александр заявил, что Федор «косит под праведника». В 2019 году Федор Емельяненко заявил, что молится, чтобы Александр «нашел себя», но сегодня он для него «мертв». Александр посоветовал Федору поставить свечку «за упокой брата своего».