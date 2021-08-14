Тело пилота Ми-8 подняли со дна Курильского озера

На дне Курильского озера нашли тела трех человек, в том числе пилота упавшего вертолета Ми-8, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В Telegram он сообщил, что «поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края». Со дна озера уже «поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек». Глава региона сообщил, что «работы будут проводиться все светлое время суток».

Напомним, МЧС сообщало, что рядом с упавшим вертолетом Ми-8 нашли тела нескольких погибших туристов. Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упал на Камчатке в четверг. Выжили девять человек – семь пассажиров и два члена экипажа. Корпус вертолета был обнаружен с помощью глубоководного аппарата в 500 м от берега на глубине 110 м.