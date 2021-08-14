Астероид Бенну оказался опаснее, чем думали раньше

Новые расчеты показывают, что шансы столкновения астероида Бенну с Землей до 2182 года намного большие, чем астрономы полагали ранее. Впрочем, вероятность космической катастрофы все равно составляет менее одной сотой доли процента, говорят ученые.

Напомним, что астероид Бенну считается самым опасным для нас. Его траектория позволяет приближаться к Земле на небольшое расстояние с каждым оборотом по орбите. При этом оно постоянно сокращается.

Диаметр данного небесного тела составляет около пятисот метров. Если такая скала упадет на Землю, могут погибнуть сотни миллионов людей. Разумеется, количество жертв здесь также зависит от того, произойдет ли столкновение в густонаселенном регионе. В то же время, ученые исключают вероятность тотального вымирания живых организмов.