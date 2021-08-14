 

В США младенец случайно застрелил свою мать

14.08.2021, 0:30, Новости дня
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Мужчина, который участвовал в звонке, заявил, что увидел на заднем плане младенца и услышал выстрел. Офицеры и парамедики нашли женщину с огнестрельным ранением в голову, спасти ее не удалось.

“Следователи установили, что травма была нанесена малышом, который нашел заряженный пистолет, который оставил в квартире взрослый человек”, –  отметили в полиции.

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По данным телеканала NBC News, убитой оказалась 21-летняя миссис Линн, она являлась матерью ребенка, который выстрелил из пистолета. В полиции заявили, что пистолет принадлежит отцу двух маленьких детей, дети в результате инцидента не пострадали. Обвинение пока никому не предъявлено.

По данным организации Everytown for Gun Safety, в прошлом году в США произошло не менее 369 непреднамеренных выстрелов детьми младше 18 лет. Примерно 4,6 млн американских детей живут в домах, где есть оружие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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