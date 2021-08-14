Американские ученые создали запоминающее устройство нового поколения

В Соединенных Штатах создали устройство для хранения информации нового поколения. По словам разработчиков, речь идет о принципиально иной технологии и новых физических принципах.

Как стало известно, в данном случае использовано квантовое состояние материи. Инженеры сумели создать устройство, работающее на топологическом изоляторе аксиона. Ожидается, что в результате будут созданы также и принципиально новые электронные устройства, технические характеристики которых на несколько порядков превысят современные аналоги.

Запоминающее устройство сможет хранить гигантские объемы данных, не требуя больших затрат энергии. Также в нем обеспечена сверхвысокая скорость передачи информации.