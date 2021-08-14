В Корее создан новый метод 3D-печати

Как сообщают достоверные источники, в Южной Корее инженеры сумели создать новую технологию 3D-печати, благодаря которым появляется возможность печатать гибкие материалы и устройства.

Ожидается, что такие технологии вскоре будут внедрены на заводах по производству электроники. Принтер способен печатать очень точно, утверждают источники. Вероятно, он справится даже с нанопродуктами.

Но самое важное преимущество состоит в том, что данная технология позволяет выпускать устройства любым тиражом. Если вам понадобится всего несколько каких-то приборов, то их малое количество в партии никак не отразится на цене. Кроме того, появляется возможности использовать такие 3D-принтеры не только в больших компаниях, но и на малых предприятиях.