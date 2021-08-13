 

В Украине задержан гражданин Турции, который был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве

13.08.2021, 23:36, Новости дня
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“Сотрудники департамента миграционной полиции обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства”, – говорится в сообщении.

В Турции ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в страну происхождения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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