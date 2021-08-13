В Украине задержан гражданин Турции, который был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве

“Сотрудники департамента миграционной полиции обнаружили 53-летнего гражданина Турции, который находился на территории Украины с нарушением миграционного законодательства. В то же время полицейские установили, что иностранец находится в международном розыске. Он разыскивался у себя на родине за совершение убийства”, – говорится в сообщении.

В Турции ему грозит до 16 лет лишения свободы.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в страну происхождения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—